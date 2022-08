Whocat passe à Saoû !

Un concert exceptionnel, vendredi 26 août au bar culturel Gasoline Palace.

De la pop et du groove à Saoû au Gasoline Palace ! L’univers musical de Whocat sort de l’imagination de l’auteure et interprète bruxelloise Sara Moonen. Depuis la création du groupe, Whocat a donné plus de 130 concerts en Belgique, en France et aux Pays-Bas et a effectué deux tournées au Royaume-Uni.

Whocat, c’est une âme de jazz qui aime à fricoter, à se mélanger à la pop, sans jamais se compromettre. Un univers puissant et sensuel que Sara et ses acolytes explorent avec une grâce et une fluidité déconcertantes. Le premier album «Joyful Rebellion“, mixé par le producteur Staf Verbeeck, est sorti début 2019.

Un concert exceptionnel à ne pas manquer. Et comme toujours au Gaso: chill, drinks & pizzas !

Vendredi 26 août 2022 à 20h au Gasoline Palace, 10 route de Bourdeaux.

Tarif libre et conscient (conseillé 6 ou 7 euros).

Article publié dans Le Crestois du 12 août 2022

Photo : © Sandrine Blomme