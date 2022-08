Les derniers concerts du Festival de Musique Sacrée

Trois concerts du Festival sont programmés autour du 15 août.

Vendredi 12 août à 21h, le groupe A vuciata présentera des chants religieux et des polyphonies corses. Depuis sa création par Jean-Pierre Giorgetti, A Vuciata a sans cesse évolué dans sa dynamique de création. Les polyphonies corses seront associées à l’orgue, tout en s’appuyant essentiellement sur le chant sacré incontournable et profondément ancré dans la culture corse. Concert à la fois original et dans la tradition !

Lundi 15 août à 21h, l’Orchestre de Chambre de la Drôme proposera un concert-événement dédié à la musique nordique dans le cadre de sa saison Écouter au présent. Avec le concours de l’Institut Finlandais et la présence de l’Orchestre de Chambre d’Helsinki, ce concert fera la part belle au répertoire nordique (Tchaïkovski, Chostakovitch, Sibelius,...), mal connu en France, et permettra de rencontrer une jeune compositrice estonienne, Noorhani, avec une première mondiale. L’ensemble de dix musiciens de l’Orchestre, quatre Finlandais et cinq musiciens amateurs, sera emmené par le chef James Kahane.

Le Festival se terminera le vendredi 19 août à 19h avec Mozart et Vivaldi, sous la direction musicale de Monique Cieren accompagnée de quatre solistes : Catherine Bernardini,soprano lyrique, originaire du Diois, Zoé Galmiche, soprano, Patrick Garayt, ténor, Jacques Gomez, basse et deux choeurs de 80 choristes. Musique et Chant d’été et Die Cantat, un orchestre à cordes et deux trompettes emmenés par Jean-Michel Denis, ont été invités. Au programme, l’Automne et l’Été de Vivaldi, un Duo de Mozart et la Messe k 139 de Mozart par l’ensemble des artistes.

Gisèle Cellier

Article publié dans Le Crestois du 12 août 2022