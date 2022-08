Jacques Clerc: la puissance de l'amitié

Le centre d'art de Crest accueille depuis le 13 juillet une exposition de l'artiste crestois.

« Les copains d’abord », pourrait être le sous-titre de cette exposition à voir du 13 juillet au 16 octobre, au Centre d’art de Crest. Jacques Clerc, né en 1930, artiste crestois depuis 1956, a voulu à travers cette exposition présenter son travail mais aussi celui de ses amis, rencontrés tout le long de sa longue carrière.

Pour célébrer l’artiste, Martial Duvert (aussi commissaire) a réussi avec brio une scénographie qui respire le sensible et le féminin.

Au détours des salles, des espaces de passages et d’arrêts contemplatifs, les amateurs d’art peuvent découvrir une oeuvre de Picasso, d’André Lhote, de Soulage ou de Jan Voss. Ces artistes ont été exposés lors des « Salons de Crest d’art et jeunesse », organisés de 1958 à 1962 par Jacques Clerc et le metteur en scène drômois, Alain Rais. Certains des artistes exposés étaient aussi ses compagnons de route. « Mes amis font partie de mon oeuvre », déclare-t-il.

Et l’oeuvre de l’artiste est dense, multiforme...

Article publié dans Le Crestois du 12 août 2022