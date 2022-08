Hopper est une créature étonnante : un "poulapin", un mélange de poulet et de lapin. Oui, c'est original !

Mais cette originalité, Hopper s'en passerait bien, lui qui est constamment montré du doigt pour sa différence et qui voudrait être "comme tout le monde". Son rêve dans la vie : devenir aventurier, comme son père adoptif, le roi du royaume de Barbe-Plume, qui l'a recueilli bébé au cours d'une de ses aventures.

Alors quand l'occasion de faire ses preuves se présente, Hopper va la saisir et tenter de retrouver un trésor mythique maintes fois recherché mais jamais découvert : le hamster des ténèbres.

Vous l'avez compris en lisant le pitch de l'histoire, « Hopper et le hamster des ténèbres » tire son originalité de son ton et de son humour décalés. Que ce soit au niveau des créatures (Hopper, donc, mais également les truculents cochons-guimauves, par exemple) ou des personnages (la tortue bavarde Archie, Meg la moufette et son attaque secrète... odorante !), le film d'animation fait preuve d'audace et d'un décalage assez rafraichissant.

Pour le reste, le spectateur découvrira une histoire d'aventure pleine de rebondissement et très rythmée, avec de nombreux clins d'oeil à Indiana Jones (et ce dès la séquence d'ouverture dans un vieux temple perdu au milieu de la jungle), dotée d'un jolie morale sur la tolérance et l'acceptation de soi.

Graphisme léché, animation fluide et bande son rythmée : cette production franco-belge n'a pas à rougir de la comparaison avec les productions Dreamworks ou Disney, pourtant dotées de budgets bien supérieurs, et prouve que la l'animation européenne fourmille de talents.

Petits et grands dès 7 ans, en route pour l'aventure !

Olivier Chapelotte

Disquaire à la Fnac de Crest

Hopper et le hamster des ténèbres

Film d'animation de Ben Stassen et Benjamin Mousquet (2022)

Disponible en DVD et Blu-ray

Article publié dans Le Crestois du 5 août 2022