Hommage à Morice Benin

Concerts, expos, rencontres... les 22, 23 et 24 juillet à Die.

Avec plus de 400 titres, près de 40 albums, une dizaine de recueils de textes et des centaines de concerts, Morice Benin a sillonné le pays et au-delà à la rencontre de son public pendant plus de 40 ans (1973-2020).

Grand prix de l’Académie Charles Cros en 1985, Grand prix de la S.A.C.E.M en 1990 Morice Benin appartient avant tout à la famille des grands incarnés de la scène, lieu et lien privilégié avec son public fidèle...

Article publié dans Le Crestois du 22 juillet 2022