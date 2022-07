Les Afronautes en concert

Le 30 juillet, venez guincher sur de l’afrobeat endiablé ! Un concert de soutien aux Adear Drôme et Adear Ardèche.

Les Afronautes, c’est un big band de 16 musiciens qui dépotent !

Un Concert de Soutien aux Adear Drôme et Adear Ardèche aura lieu le samedi 30 juillet à partir de 19h, dans une ferme à Bonlieu-Sur-Roubion.

Les ADEAR (Association pour le Développement de l’Emploi et de l’Agriculture en milieu Rural), accueillent, accompagnent et forment les porteurs de projets en agriculture paysanne. Ils offrent ainsi à ces futur.es installé. es un vrai “fil rouge” qui les accompagne tout au long du mûrissement de leur projet d’installation agricole.

De plus en plus de porteurs de projet font appel à l’ADEAR. Cependant, les financement européens à l’installation agricole s’arrêtent, et la région n’est pas très motivée pour compenser cette perte, malgré le succès de ces structures et l’envie d’accompagner toujours plus de porteurs de projet.

Les ADEAR luttent et essaient de trouver des financements pérennes et alternatifs... et pourquoi pas en faisant la fête ?

Si vous voulez soutenir l’installation agricole paysanne, rejoignez-les le samedi 30 juillet à Bonlieu-sur-Roubion, sur la ferme du Roubion, à partir de 19h. Vous pourrez danser sur les musiques du groupe Les Afronautes et déguster des plats préparés pas nos paysans bénévoles.

Ça va guincher sur le son afrobeat endiablé des Afronautes !

Samedi 30 juillet, à partir de 19h

à la ferme du Roubion, Gaec ferme du Roubion,

135 route de Cléon, 26160 Bonlieu sur Roubion.

PAF : prix libre de soutien.

Vidéo des Afronautes en concert à Aouste en mai 2022 :

