Un violon dans l’Histoire

La mémoire de la Seconde Guerre mondiale sera évoquée en musique cet été dans la Drôme à travers deux concert programmés à Beaufort et Vassieux.

Des événements organisés par l’association « Les Amis de la Maison de la Résistance Mathias Mathieu », à Beaufort-sur-Gervanne, en partenariat avec le Musée départemental de la Résistance de Vassieux-en-Vercors.

Le mois de juillet est en effet un moment de souvenir particulièrement marquant pour ces deux villages, au vu de l’histoire et des événements survenus en 1944. Les concerts auront lieu à Beaufort-sur-Gervanne (Temple du village), le mercredi 27 juillet 2022 à 18h et à Vassieux-en-Vercors (Église du village), le jeudi 28 juillet 2022 à 18h.

Isabelle Durin, violoniste, accompagnée par Michaël Ertzscheid, pianiste, se produira lors de ces deux concerts. Elle interprètera un programme de musique de films rappelant la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

Membre de l‘Orchestre national d‘Ile-de-France, Isabelle Durin a été récompensée de plusieurs prix et distinctions. Le répertoire « Mémoire et Cinéma » a amené Isabelle et Michaël à la notoriété avec des concerts joués à travers la France, l’Europe et l’Amérique du Nord.

Pour la réservation des places (5 € adultes, moins de 11 ans gratuit) et plus d’informations, contacter La Maison de la Résistance Mathias Mathieu à Beaufortsur- Gervanne ou Le Musée départemental de la Résistance de Vassieux-en-Vercors.

RAPPEL HISTORIQUE

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Vercors a été un maquis et une importante base de la Résistance française. Aux mois de juin et juillet 1944, l’armée allemande va mener des opérations particulièrement meurtrières et destructrices contre le plateau et ses piémonts. En particulier à Vassieux-en-Vercors (avec près de 200 victimes dont 73 habitants et un village anéanti) et Beaufort-sur- Gervanne (110 maisons totalement ou partiellement détruites sur 189 suite aux bombardements de juin puis le 27 juillet l’incendie et le pillage du village).

Pour ces faits, le village de Vassieux-en-Vercors recevra la Croix de la Libération et Beaufort-sur-Gervanne sera cité à l’Ordre de la Brigade avec attribution de la Croix de guerre.

