Jean-Laurent Cassely, co-auteur du “Livre de l’année 2021“, vient présenter son ouvrage à Saoû, le vendredi 15 juillet.

Attention, événement ! Le livre La France sous nos yeux, élu “Livre de l’année“ par le journal de Bernard Pivot Lire Magazine, sera présenté par son co-auteur, à Saoû, le 15 juillet à 18­h.

Jean-Laurent Cassely est journaliste (Slate.fr, L’Express) et essayiste, spécialiste des modes de vie et des questions territoriales. Jérôme Fourquet, auteur de L’Archipel français (Seuil, 2019), est analyste politique, expert en géographie électorale, directeur du département Opinion à l’IFOP.

LE LIVRE

Qu’ont donc en commun les plateformes logistiques d’Amazon, les émissions de Stéphane Plaza, les restaurants de kebabs, les villages de néo-ruraux dans la Drôme et les boulangeries de rond-point ? Rien, bien sûr, sinon que chacune de ces réalités économiques, culturelles et sociales occupe le quotidien ou nourrit l’imaginaire d’un segment de la France contemporaine.

Or, nul atlas ne permet de se repérer dans cette France nouvelle où chacun ignore ce que fait l’autre. L’écart entre la réalité du pays et les représentations dont nous avons hérité est dès lors abyssal, et, près d’un demi-siècle après l’achèvement des Trente glorieuses, nous continuons à parler de la France comme si elle venait d’en sortir. Pourtant, depuis le milieu des années 1980, notre société s’est métamorphosée en profondeur, entrant pleinement dans l’univers des services, de la mobilité, de la consommation, de l’image et des loisirs.

C’est de la vie quotidienne dans cette France nouvelle et ignorée d’elle-même que ce livre entend rendre compte à hauteur d’hommes et de territoires. Le lecteur ne s’étonnera donc pas d’être invité à prendre le temps d’explorer telle réalité de terrain, telle singularité de paysage ou telle pratique culturelle, au fil d’un récit soutenu et de statistiques établies avec soin.

Un regard nouveau sur cette France recomposée.

Rencontre avec Jean-Laurent Cassely

Vendredi 15 juillet à 18h au Gasoline Palace

à Saoû, 10 route de Bourdeaux. Entrée libre.

LA FRANCE SOUS NOS YEUX

de Jean-Laurent Cassely et Jérôme Fourquet

Édition du Seuil

Article publié dans Le Crestois du 15 juillet 2022