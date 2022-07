Alexis Martin, en route vers les étoiles

Le jeune saoûnien, meilleur apprenti cuisinier de France passé par les cuisines de l'Elysée, rejoint un Trois étoiles.

De nombreux lecteurs avaient suivi, et réagi, à l’étonnante aventure de ce jeune Saoûnien, Alexis Martin, découvrant le monde de la grande gastronomie française. Mais l’histoire continue et notre apprenti-cuisinier nous entraîne maintenant vers les USA et dans le monde des Trois Etoiles. Rappelons-nous son parcours.

Tout commence par un simple stage en cuisine, comme en font de nombreux jeunes. Mais un déclic se produit chez Alexis, qui comprend tout de suite qu’il vient de trouver cette voie qu’il cherchait tant. Il s’y engage avec volonté et abnégation et rentre au CFMDA (Centre de Formation Multi-pro Drôme-Ardèche) de Livron, sous la houlette du professeur Yannick Villatte, tout en travaillant dans les cuisines de la Maison Bonnet à Grâne, au côté de Sébastien Bonnet.

C’est son professeur qui va le pousser à s’inscrire au concours national de Meilleur Apprenti Cuisinier de France, organisé par la prestigieuse association des Maîtres Cuisiniers de France...

