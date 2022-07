Le Festival de Musique Sacrée, 32e édition

Une série de concerts à l’église Saint-Sauveur jusqu’au 19 août.

Organisé par l’Association Paroissiale des Orgues de Saint Sauveur (APOSS) de Crest, le festival de musique sacrée se déroulera du 17 juillet au 19 août, en l’église Saint-Sauveur, avec huit concerts pour tous les goûts.

Au programme :

• Dimanche 17 juillet à 19h : BACH, HAENDEL, MOZART

Récital deux trompettes et orgue. Avec deux trompettes, il est possible d’illustrer un remarquable programme baroque, entrecoupé de riches pièces d’orgue. Dominique Bougard et Nicolas Planchon officient au sein de l’Orchestre National de Montpellier. Christopher Hainsworth joue surtout de l’orgue, mais aussi du clavecin et du pianoforte, avec des tournées autant en soliste qu’en chambriste. Le trio mettra tout son talent dans l’exécution de pièces de Bach, Haendel, Mozart entre autres. Lefébure-Wély et Bodro sublimeront de beaux moments d’orgue.

• Dimanche 24 juillet à 19h : SYRACUSE

Ensemble vocal d’une vingtaine de choristes basé à Montélimar et dirigé depuis 2009 par Éliette Roche, chef de choeur. Un groupe qui se veut ouvert à la musique contemporaine, et découvre ainsi des oeuvres du XXe et XXIe, le plus souvent a cappella. Un programme original sera offert, avec des Messes à travers le Temps de Liszt, Amon, Crecquillon, et des pièces d’orgue...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 juillet 2022