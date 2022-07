La Fête du Picodon souffle ses 50 bougies !

Grand marché, spectacles, concerts... dimanche 17 juillet à Saoû.

C’est la fête à Saoû ! La fête du Picodon aura lieu cette année le dimanche 17 juillet toute la journée avec la foire régionale et de nombreuses animations et spectacles !

LA FÊTE DU FROMAGE

Notre fromage préféré sera à l’honneur :

• Toute la journée sur le marché, avec la présence des producteurs Drômois et Ardéchois, qui vous feront déguster le cru 2022, et participeront au traditionnel concours du meilleur Picodon, qui se déroulera place des Cagnards le matin,

• Dans le village, après le concours, avec la célèbre déambulation de la confrérie du Picodon et de la grande fanfare “Pekno Parade“ !

• Sur la scène, place des Cagnards, à partir de 11h30, pour le chapitre de la confrérie : intronisations et résultats du concours, juste avant le repas offert aux picodonniers.

Afin d’élargir l’offre, le grand marché a été ouvert cette année aux autres fromages de chèvres de la Région AURA, AOP ou non, mais toujours des fromages de producteurs !

LA FOIRE RÉGIONALE

Dès 8h et jusqu’au soir, des créateurs, des producteurs locaux et des artisans de bouche qui vous proposeront les meilleurs produits de notre terroir et les spécialités culinaires drômoises. Nougat, miel, ravioles, clairette, fromages, bijoux, céramiques, vannerie... vous trouverez tout cela dans le village devenu un gigantesque marché !

DES ANIMATIONS

Toute la journée pour les enfants, du côté de la mairie : initiation aux arts plastiques, au maquillage, à la fabrication du pain... Des jeux de société et d’adresse pour tous les âges !!

Et dans l’après-midi :

• Le Trio Zikopat : à 12h45 et 16h. De magnifiques échassiers burlesques en déambulation dans le village.

• Un conteur viendra vous raconter des histoires de chèvres, à 13h15, sous les platanes le long de la Vèbre.

• «Quoi de neuf de coeur ?», à 17h, un spectacle de magie hilarant.

• Les Deux Dames au Volant, à 18h. Un spectacle de cirque aérien alliant poésie, performance décalée et humour.

• Le Cirque Hirsute, à 19h : un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche du mystère de l’équilibre amoureux.

• La Course des Porteurs de Lait, à partir de 14h30. Il s’agit de traverser le village le plus vite possible en transportant des seaux de lait. Fous rires garantis !

• Le Concours d’Affiches : votez pour l’affiche 2023 !

DE LA MUSIQUE

Fanfare dans la journée dans le village avec la Pekno Parade, un orchestre qui fleure bon la campagne : une grande famille en costumes du dimanche d’un goût parfois discutable, certes, mais inimitable.

Sans oublier la grande soirée concert :

• 20h30 : TRAM DES BALKANS. Le Tram des Balkans fait vibrer les voix et résonner les langages dans une musique d’une originalité indéniable: l’accent klezmer côtoie le chant du chaman mongol, le swing est américano russe, le dub groove à l’est et la pop roule free jazz.

• 22h30 : SABINE SASSI & JINGO LOBA. La rencontre entre la tradition et le monde contemporain, le dialogue entre les rythmes africains et brésiliens du folklore et les sons électro modernes. Du Morna au Samba, en passant par le reggae africain, les rythmes chaloupés du Cap Vert, le funk brésilien ou encore le funana, c’est un voyage sans retour vers lequel vous embarque le quintet. Vamos !

Plus d’infos : www.fetedupicodon.com

Article publié dans Le Crestois du 8 juillet 2022