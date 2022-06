Sculptures en métal découpé ou récupéré

Antoine Fourdrinoy et Louis Bonnel exposent à Suze jusqu’au 20 août.

Art et Culture en Gervanne Sye, fidèle à ses objectifs de mettre en avant les créateurs de qualité du Pays, a invité pour l’été 2022 deux sculpteurs beaufortois. À Suze, au Domaine Peylong, en extérieur, les oeuvres des deux artistes émailleront et entoureront le lieu charmant de dégustation des vins du terroir de Chrystelle et Fabien, lieu d’agapes épicuriennes et autres moments gastronomiques, de détente et de rencontres.

L’exposition est présentée du vendredi 1er juillet au 20 août 2022...

Article publié dans Le Crestois du 1er juillet 2022