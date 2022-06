Kate Bush - Hounds of love (1985)

Kate Bush, la talentueuse artiste britanique des années 70 et 80, pensait sans doute que sa carrière était définitivement derrière elle...

Et voilà que, contre toute attente, son vieux tube de 1985, Running up that hill, est en train de connaître un regain de popularité phénoménal, en tête des charts dans de nombreux pays (n°1 en Angleterre, n°3 en France, n°5 aux Etats-Unis...).

Que se passe-t-il donc pour qu’une chanson vieille de 37 ans, interprétée par une artiste dont la jeune génération n’a probablement jamais entendu parler, devienne soudain un tube interplanétaire ? Cela tient à son utilisation récurrente dans la saison 4 de la célébrissime série TV pour ados Stranger Things. Depuis la sortie des nouveaux épisodes fin mai, la chanson a été écoutée plus de 150 millions de fois en streaming sur Spotify !

Conséquence logique, l’album Hounds of Love, dont le titre est issu, voit ses ventes grimper en flèche. Il est assez réjouissant de voir la jeune génération s’emparer de ce disque iconique.

Car n’ayons pas peur des mots, Hounds of Love frise la perfection­. Cinquième album de Kate Bush, il est le plus abouti et correspond à la période où l’artiste était au sommet de son art. Elle y alterne pop/rock conventionnelle et expérimentations sonores, chant énergique et chœurs mystiques, gig irlandaise et envolées lyriques, dans une infinie palette de nuances qui enchante les oreilles.

La première face du disque, la plus accessible, comporte cinq morceaux (dont Running up that hill) qui sont tous des tubes en puissance. Les jeunes y retrouveront le climat sonore qui les a séduits dans la BO de Stranger Things.

Les choses s’annoncent un peu plus corsées pour la seconde face, constituée d’une longue suite musicale de plus de vingt minutes, où l’artiste laisse libre cours à ses talents de conteuse. Elle y raconte l’histoire tragique des derniers instants d’une femme prise par les glaces. L’ambiance est sombre, inquiétante, presque cinématographique, et demandera un peu d’effort à l’auditeur pour apréhender cet univers mystérieux et ensorcelant. Mais quel plaisir au bout du compte !

J’envie énormément ceux qui, grâce à la série TV, vont découvrir pour la première fois cet album magnifique qui m’a accompagné de longues années. Un must !

Philippe Multeau

Kate Bush - Hounds of love (1985)

Disponible en Vinyle et CD

Article publié dans Le Crestois du 1er juillet 2022