Traverser l'Europe en 205 pour un raid solidaire

Trois jeunes de la vallée s'apprêtent à partir pour un périple de 10000km.

Il est des jeunes qui ont de la suite dans les idées. Nicolas Peyron, Matteo Maugard et Alexandre Hugues, trois jeunes gens venus d’Eurre et de Crest, sont en passe de prendre le volant d’une Peugeot 205 pour s’engager dans un raid humanitaire à travers l’Europe. 10 000km qui les conduiront dans 22 pays avec, en ligne de mire, les Balkans.

Les trois compères, qui se sont connus sur les bancs du collège, à Saint-Louis, vont en effet acheminer 70kg de fournitures scolaires et de matériel sanitaire et sportif vers des écoles en Macédoine du Nord, en Albanie, en Bulgarie et en Bosnie.

Les trois compagnons prendront la route le 30 juillet, depuis Eurre, mais, d’ici-là, ils doivent encore récolter des fonds qui leur permettront de mener à bien leur projet. C’est pourquoi il organisent, ce samedi 25 juin, à partir de 15h au stade de foot d’Eurre, un tournoi de pétanque en doublettes. L’inscription sera gratuite, mais les trois aventuriers espèrent générer un peu de trésorerie grâce à la buvette et à la restauration qui sera servie sur place.

Le projet de ces trois jeunes gens, âgés de 21 à 23 ans, s’inscrit dans le cadre de l’Europ’Raid 2022, un raid automobile solidaire qui réunira cette année 257 équipages (toujours en trio), chacun étant muni de 70kg de fournitures. Le principe peut faire penser à celui des célèbres 4L Trophy, sauf qu’ici, c’est en Europe que ça se passe, et à bord d’une Peugeot 205.

Pour parvenir à leurs fins, les trois garçons ont créé une association, baptisée To Be Free, puis sont parvenus à réunir des sponsors autour de leur projet (notamment les Crestois de Barthélémy Bronze et de LVA Avocats, les Eurrois de Propco, ou Intersport Loriol).

La dernière étape avant le grand départ sera donc le tournoi de pétanque du samedi 25 juin, où ils vous attendent nombreux !

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 24 juin 2022