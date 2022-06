Du jazz dans les villages de la vallée

Comme tous les ans, le Crest Jazz festival sort des murs de la cité.

C’est une tradition qui remonte aux années 1990. Tous les ans, avant que la ville de Crest ne se mette au diapason du Festival Crest Jazz, l’association à l’initiative de l’événement organise des concerts dans les villages de la vallée.

Cette année, ce sont huit concerts qui sont programmés, entre le 25 juin et le 16 juillet. « C’est une manière de tirer un trait d’union du jazz entre la ville de Crest et les villages de la vallée, explique Alain Bellon, président de l’association Crest Jazz. Et c’est aussi une façon pour nous de rappeler que nous ne sommes pas simplement les organisateurs d’un festival de jazz à Crest, mais que nous mettons en oeuvre une politique culturelle qui va au-delà ».

« Si tu ne viens pas au jazz, le jazz ira à toi », telle pourrait donc être la devise des Jazz au village, qui vise un triple objectif : contribuer à faire vivre le jazz et ses multiples expressions dans l’ensemble du Val de Drôme, faire découvrir un jazz de qualité, festif, produit par d’excellents musiciens de la scène française et profiter des sites exceptionnels des villages de la vallée pour y réaliser des concerts à ciel ouvert (jolis théâtres de verdure, jardins bucoliques avec magnifique vue, places de village pleines de charme, etc.).

Voici le programme complet...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire également dans notre article : le programme de l'école de la voix pour la fête de la musique à Crest

Article publié dans Le Crestois du 17 juin 2022