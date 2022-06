El Tat en concert au Temple pour la Fête de la musique

Mardi 21 juin à 19 heures, un projet musical aux couleurs évolutives, soul, new wave, electro et aux textes psychédéliques.

Connu et reconnu pour ses activités au sein du label audiovisuel et musical crestois Doux mantra records ou ses prestations avec le groupe local de punk rock Smoking pistols, Tom Galdeano, alias El Tat, sera en concert au Temple de l’Église unie de Crest (1, place du Temple) pour un set acoustique en solo à l’occasion de la fête de la musique le 21 juin à 19 heures. Une soirée organisée par Les amis de l’orgue du Temple (Amotec).

El Tat est un projet musical aux couleurs évolutives, soul, new wave, electro et aux textes psychédéliques. «Un cocktail de saveurs sucrées, salées et épicées. Un mélange lointain pour un voyage intersidéral aux effluves électriques et instabilités goûteuses », explique l’artiste.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 17 juin 2022