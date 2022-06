De retour d'un périple marocain en 4L

Deux montoisonnaises nous racontent leur périple dans le désert.

Maïté et Solène, deux soeurs habitantes de Montoison, ont participé en mai dernier au 4L Trophy. C’est un raid humanitaire destiné aux jeunes de moins de 28 ans, dans le but d’apporter des fournitures sportives et scolaires dans le désert marocain, et tout ça avec la célèbre Renault 4L.

Le raid a débuté le 5 mai dernier à Biarritz, où 952 4L ont pris place sur la ligne de départ. S’en est suivie la traversée de l’Espagne pendant deux jours, avant de goûter aux pistes marocaines, avec des nuits en bivouac notamment à Boulajoul, au pied de l’Atlas, et dans les dunes de Merzouga.

PAS D’ENSABLEMENT !

C’est d’ailleurs ici, à Merzouga, que tous les dons scolaires, sportifs et médicaux ont été déposés puis répartis par l’association Enfants du désert, dans les quelque écoles de la région. Maïté et Solène ont eu la chance d’être retenues par l’association pour être ambassadrices avec quarante autres «trophystes». Elles ont pu passer une journée dans les écoles du désert afin de faire des activités originales avec les enfants et de partager de nombreuses parties de jeux, de danse et de rigolade. Une vraie parenthèse solidaire durant la course.

Enfin, l’étape tant attendue : l’étape marathon de deux jours en autonomie, pas loin de la frontière algérienne, puis ralliant Ouarzazate à l’arrivée finale, Marrakech, le 13 mai.

Cette dernière étape était de loin la plus dure pour les trophystes ainsi que pour les bolides, comptabilisant 350 km de piste avec comme seule aide un «road book» avec des caps et une boussole, et 300 km de route, franchissant deux grands cols, et notamment le fameux Tizi N’Tichka, qui culmine à 2 260mètres d’altitude.

Au total, c’est 7 000km aller-retour, que la 4L aura parcourus, dont 800km de piste, rythmés au son des cailloux et des bacs à sable. Nombreux sont ceux qui ont connu le joint de culasse, les crevaisons, le parebrise brisé, les ensablements et bien d’autres soucis ; mais c’est aussi ça, l’aventure 4L Trophy ! Grâce à leur garagiste et leur carrossier, le bolide des frangines a su réaliser ce périple sans panne et sans ensablement.

Maïté et Solène souhaitent remercier tous leurs sponsors, famille, amis, collègues sans qui cette aventure n’aurait pas vu le jour.

Ce qui est certain, c’est que c’est une expérience qui marque à vie grâce aux nombreuses rencontres durant toute l’année de préparation, mais également avec l’entraide lors du raid entre trophystes et population marocaine.

Solène et Maité

Article publié dans Le Crestois du 10 juin 2022