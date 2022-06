Rencontres féministes débordantes

Le festival La Crue, du 16 au 18 juin à Saillans : films, expos, concerts...

L’association Manifiesta organise des événements ou des activités en lien avec le féminisme et les mouvements LGBTQIA+. Elle est organisatrice du festival “La Crue“ qui se tiendra les 16, 17 et 18 juin.

L’association explique le but de la manifestation :

« Nous avons imaginé trois jours de fête et de rencontres pour montrer nos couleurs, crier les tabous, sortir nos paillettes, disserter, créer des espaces artistiques, réfléchir, faire face à la violence, jouer de la musique, vivre notre solidarité... et faire la fête ! Face à la culture binaire qui essentialise les différences femmes-hommes, nous affirmons que ces différences sont construites et qu’elles servent la perpétuation d’un système inégalitaire.

La crise sanitaire a considérablement réduit nos espaces de lien social et a momentanément anéanti toute proposition culturelle. Il nous semble aujourd’hui important de proposer un festival dans lequel les habitant.es pourront s’emplir de nouveau les yeux et les oreilles de choses aussi belles qu’intéressantes. Nous souhaitons contribuer au dynamisme et à la vie du village, et permettre également aux artistes de la région de montrer leur travail. »

Voici le programme complet...

Article publié dans Le Crestois du 10 juin 2022