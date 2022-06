L'éclairant podcast d'Angèle Boutarin

Avec sa série Les éclaireurs, la lycéenne explore le monde professionnel pour aider les jeunes à s'orienter.

Boulanger-pâtissier, graphiste, institutrice, agriculteurs, communicants ou encore chocolatier. Depuis le début de l’année, la Crestoise Angèle Boutarin, 18 ans à peine et en terminale à Valence à l’Institut Notre-Dame, publie régulièrement des podcasts d’entretiens réalisés avec des « travailleurs de tous les jours pour éclairer les jeunes dans la perspective de leurs projets d’avenir », comme elle l’annonce dans le descriptif de sa production.

Alors qu’elle vient de passer les premières épreuves du bac, Angèle Boutarin n’est pas vraiment stressée par son orientation puisqu’elle est inscrite depuis le mois de décembre à l’Iscom, une école de communication lyonnaise. « Je me suis dit que comme j’avais un peu de temps et que je voyais mes amis galérer sur la plate-forme d’orientation Pacoursup, je me suis demandé quels métiers concrets se cachaient derrière les formations...

Article publié dans Le Crestois du 3 juin 2022