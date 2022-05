Concert Elysian Field + Matt Low

Le groupe culte New-Yorkais se produira à Saoû, le 31 mai à 20h !

Elysian Fields est un groupe américain formé en 1995 autour d’Oren Bloedow (guitariste) et de Jennifer Charles (chant, instruments). Les mélodies sombres, mystérieuses et mélancoliques, teintées de jazz, et le timbre envoûtant de la chanteuse forment ce qui est appelé aux États-Unis le “rock noir”.

En première partie : Matt Low. Issu de la bouillonnante scène de Clermont-Ferrand, il a sorti son premier album solo entre pop et folk.

À 20h au Gasoline Palace

10 route de Bourdeaux, 26400 Saoû

Tarif : 17€. Réservation en ligne sur gasolinepalace.fr

Article publié dans Le Crestois du 27 mai 2022