Souvenirs d'Eygluy-Escoulin

Jeanine Pelurson nous raconte la fusion des communes d'Eygluy et de l'Escoulin, dans les années 1970.



La visite du préfet pour officialiser la fusion des deux communes (DR)

Au tout début des années 1970, nous sommes, à Eygluy comme à l’Escoulin, à la toute fin d’un cycle très long qui a vu vivre et se succéder dans nos montagnes une très grande majorité de familles installées là depuis des décennies. On se mariait entre gens d’une vallée à l’autre : Eygluy, Escoulin, Omblèze, Plan de Baix...

Le mouvement des maisons secondaires et l’installation de nouveaux venus - néo-ruraux, comme on les appelait - dans la suite de mai 68, viennent tout juste de commencer et n’ont pas encore posé leur empreinte sur la vie du village. Eygluy et l’Escoulin sont marqués par une ruralité profonde, et plutôt vieillissante. On commençait à avoir du mal à trouver suffisamment de volontaires pour constituer les conseils municipaux...

Récit publié dans Le Crestois du 20 mai 2022