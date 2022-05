La Fête de la Nature 2022

Le besoin de nature n'a jamais été aussi flagrant dans le quotidien des Français ! Animations du 18 au 22 mai 2022.

La seizième édition de la Fête de la Nature prend la forme d’un vaste programme de découvertes et de rencontres gratuites sur plus de 1500 lieux en France. Des moments de lien, d’émerveillement, de convivialité et de bonheur dans la nature !

Avec le contexte sanitaire consécutif à l’épidémie de Covid, la Fête de la Nature a fait de la résistance. Ses éditions 2020 et 2021 ont été maintenues. Le besoin de nature n’a jamais été aussi flagrant dans le quotidien des Français ! Ce sentiment partagé collectivement renforce la raison d’être de la Fête de la Nature, dont l’objectif est de proposer, au moins une fois par an, de se retrouver dans la nature, en compagnie d’experts et de passionnés.

Voici un aperçu non exhaustif du programme autour de chez nous...

Article publié dans Le Crestois du 13 mai 2022