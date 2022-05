L’appel de la forêt

Une ode à la liberté et à la tolérance, le vendredi 13 mai à 20h30 au Théâtre du Temple à Saillans.

Buck, un chien domestique, est enlevé à sa vie paisible. Il est confronté malgré lui aux rudes conditions de la vie, celles d’un chien de traineau dans le Grand Nord au service d’un maître qui le soumet à coups de bâton. Après de multiples épreuves, Buck cèdera-t-il à l’appel sauvage ? Rejoindra-t-il ses frères les loups ?

Une ode à la liberté et à la tolérance, un spectacle extraordinaire qui touche tout le monde, un moment de théâtre particulièrement intense servi par le jeu brut et sans concession de Jimmy Daumas qui incarne, avec un étonnant brio, Buck et tous les personnages de cette quête libératrice.

Texte et mise en scène de Romuald Borys d’après un roman de Jack London.

Création lumière : Anne Gayan.

Création sonore : Cédric Moulié.

Compagnie Le Road Movie Cabaret, Agen (47).

Réservation au Forum au 04 75 22 31 71.

Article publié dans Le Crestois du 13 mai 2022