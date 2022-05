Beignets de fleurs d'acacias

Cette semaine Rodolphe Dejour s’attaque à une fleur comestible !

En effet les premiers hommes, les australopithèques, il y a 7 millions d’années, étaient végétariens, cueillant et mangeant tant les fleurs que les fruits, les racines, les feuilles… L’homme, l’Homo habilis pour être précis, n’est devenu omnivore il n’y a que 2 millions d’années. Dans l’Antiquité, tant les Grecs que les Romains agrémentaient déjà leurs plats avec des fleurs. Il semble que l’origine de la confiserie de fleurs commence avec les débuts de la pharmacie.

Dans la Drôme et dans le sud de la France, l’acacia pousse un peu partout, nous offrant au printemps de belles grappes de fleurs blanches odorantes. Notre région, héritière des traditions de cueillettes gallo-romaines (les allobroges et les Voconces) utilise régulièrement dans ses recettes culinaires les végétaux et fleurs que nous offre la nature.

On utilise la même recette de pâte pour les beignets de fleurs de pétales de roses, de pêcher, de sureau et plus récemment de fleurs de courgette...

Recette publiée dans Le Crestois du 13 mai 2022