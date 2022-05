Agro Ecologie et permaculture d’aujourd’hui : tout est possible !

Le champ des possibles est une exploitation agricole qui produit des plantes aromatiques, fruitières, potagères et ornementales.

Il y a huit ans, Batiste Dedours a quitté des petits boulots d’animation pour vivre en indépendant d’un métier qu’il convoitait depuis longtemps. En effet, fasciné par la nature, il s’est d’abord lancé dans des études de biologie avant de se tourner tout naturellement vers la production de plantes bonnes à manger mais pas que.

Il exerce désormais un métier en rapport avec le vivant (agro-écologiste et permaculteur), plutôt heureux de sa contribution à la lutte contre les graves enjeux climatiques et sociaux qui se préparent. Ce choix de vie et son activité paysanne se sont imposés tout naturellement. Vivre de sa passion, n’est-ce pas le désir de chacune et chacun ?...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Éducation éthologique avec Léa Bourg

Article publié dans Le Crestois du 13 mai 2022