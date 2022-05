Jean-Marc Durand, artisan métallier

Il est issu de la chaudronnerie et ne se lasse pas de créer pour le plaisir des gens et le sien.

Jean-Marc Durand est installé sur une petite hauteur de Piégros-la-Clastre depuis 2017. Son métier, c’était chaudronnier. Quand il arrive à l’âge de la retraite, en 2018, il ne conçoit pas de rester sans rien faire. Alors, fort de ses connaissances et doué dans la métallurgie, il fabrique, pour se faire plaisir et pour faire plaisir à ses clients, des oeuvres originales et personnalisées.

Ce n’est pas un hasard s’il appelle son atelier Plaisir d’acier. Installé dans son « Jardin de lumière » fait maison, il nous explique sa passion...

Article publié dans Le Crestois du 6 mai 2022