Natalia Ubertalli, la guerre comme interprète

Originaire de Marioupol, cette Aoustoise est très investie dans l’accueil des réfugiés ukrainiens de la vallée de la Drôme.

« Parfois, j’ai l’impression de vivre dans un monde parallèle, que je vis un cauchemar et que je vais me réveiller ! »

Natalia Ubertalli, une Ukrainienne originaire de Marioupol, installée à Aouste-sur-Sye depuis 2008, vit sa deuxième guerre par procuration. Déjà, en 2014, celle du Donbass. À l’époque, sa fille Ekaterina, et son petit-fils Vladyslav, alors âgé de quatre ans, subissent les bombardements. « Je ne pouvais pas vivre ici tranquillement, témoigne-t-elle dans un très bon français à la pointe d’accent russe, mais au débit supersonique. Alors on a fait venir le petit chez nous, seul, car sa mère n’a pas pu venir en France à cause des papiers. On pensait que cela durerait deux ou trois mois… Ça a duré cinq ans ! Je me souviens qu’il dessinait tout en noir. Cela m’a fait mal, et j’imagine ce que vont devenir aujourd’hui ces pauvres enfants… » Ekaterina et son fils vivent aujourd’hui en Italie.

Natalia, grande blonde au sourire accroché aux lèvres, est arrivée à Aouste-sur-Sye en 2008 pour rejoindre celui qui deviendra son mari..

Article publié dans Le Crestois du 29 avril 2022

