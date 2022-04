La fête des Bouviers à Montoison

La 132e édition aura lieu les 1er et 2 mai et le retour se fera du 6 au 8 mai.

Après une triste année sans festivité ni rencontres, les Bouviers peuvent à nouveau vous proposer leur belle fête avec le corso, les réceptions, des costumes et des fanfares, pour faire briller les yeux des petits comme des plus grands !

Les Bouviers ne perdent jamais leur énergie ; c’est donc avec ferveur et motivation que leurs équipes se sont replongées dans la construction des chars et l’organisation de cette fête 2022. Il est vrai qu’elle a été déplacée de fin janvier à début mai. Mais les temps changent et la technologie aidant, nos meneurs de boeufs (bouviers) peuvent changer leurs habitudes aussi. Qui sait ce que le joli mois de mai nous réserve ?

En tout cas, merci aux Classards, jeunes toujours aussi motivés, d’assurer la continuité de cette belle tradition. D’autant que cette année, à cause de l’année blanche due au Covid, ce sont deux années qui se sont regroupées : les jeunes nés en 2002 et en 2003. C’est une exception qui découle directement de la situation toute aussi exceptionnelle que l’on a connue ces derniers temps.

La Royauté 2022 :

Les roi et reine 2022 : Guillaume et Sindia Boulay

Dauphin et dauphine : Kevin Nicolas et Vanessa Ghinozzi

Baron et baronne : Florent Dumas et Fanny Milhan

Bacchus et Bacchuse : Josselyn Rissoan et Séverine Kolly

Les réjouissances

SAMEDI 30 AVRIL

- 22h : Soiree “before” animée par Fun Light à la salle des fêtes. Entrée 7€ Entrée gratuite pour les Montoisonnais.

DIMANCHE 1er MAI

- 8h30 Rassemblement des chars et réception chez les Rois Guillaume et Sindia Boulay.

- 10h15 Corso avec la Bamba Etoilienne.

- 10h45 Cérémonie oecuménique avec la Bamba Etoilienne et la chorale Cerebellia.

- 11h45 Aubade devant l’église avec la Bamba Etoilienne.

- 12h Réception officielle avec le verre de l’amitié offert par les Bouviers à la salle des fêtes. Toute la population montoisonnaise est invitée.

- 12h30 Repas à la salle des fêtes (sur réservation).

- 14h45 Grand corso avec Herisson’s Klick (25), la Bamba Etoilienne (26) et la Peña El Paso (07).

- 17h Concert gratuit avec toutes les formations à la salle des fêtes.

LUNDI 2 MAI

- 9h30 Rassemblement des chars sur le parking des écoles.

- 10h30 Visite chez les Dauphins .

- 12h Visite chez Monsieur le Maire.

- 13h30 Banquet animé par Les Locos à la salle des fêtes (sur réservation).

RETOUR DE LA FÊTE LES 6, 7 ET 8 MAI

Article publié dans Le Crestois du 29 avril 2022