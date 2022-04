Le festival de la BD à Eurre est de retour !

Après deux ans d’absence, il aura lieu le 30 avril et le 1er mai.

Deux longues années à attendre pour les passionnés du genre ! Eh oui, le dernier festival remonte à 2019, l’année de ses vingt ans. La pandémie a tout stoppé pour 2020 et 2021. Mais voilà qu’on repart de plus belle en ce week-end du 30 avril et 1ermai.

LE TALENT À L’HONNEUR

L’affiche de cette 21e édition révèle un côté oriental. C’est l’oeuvre de Sandra Violeau. Elle publie son premier recueil de contes illustré chez Manannan, en 2014, avec des dessins tout en poésie sur les légendes du Moyen Orient. Et c’est en 2017 qu’aboutit un projet vieux de deux ans : la sortie de sa première bande dessinée en tant qu’illustratrice et coloriste. Avec le scénariste Fabien Fernandez, elle compose un univers inspiré de l’Inde, où une jeune héroïne tente d’honorer sa promesse de sauver une princesse, tout en recherchant l’origine de ses mystérieux pouvoirs magiques : Ayati, la légende des cinq pétales (Miss Jungle). Son affiche ne pouvait que s’inspirer de son monde.

Auprès d’elle, quelques beaux noms de la BD et de jeunes talents qui montent. Voici le programme...

Article publié dans Le Crestois du 22 avril 2022