Viva Cinéma : les pionnières

La 8ème édition du festival se tiendra au Lux à Valence jusqu’au 1er février.



Ida Lupino

La nuit des femmes, de Kinuyo Tanaka

Comme l’explique Catherine Rossi-Batot, la directrice du festival: révéler la modernité et les fulgurances du cinéma en offrant à des artistes d’aujourd’hui d’en actualiser la mémoire, partager ces trésors avec les publics les plus larges: tels sont les enjeux de Viva Cinéma, qui marque d’un temps fort et festif la saison de LUX Scène nationale.

Pour cette 8ème édition, Viva Cinéma invite le photographe Serge Clément, qui revisite avec son installation Escale Cinéma, les archives de la Cinémathèque du Québec, scénographiées dans un dialogue entre photographies et images animées. Cette année, carte blanche à la cinémathèque de Grenoble...

