Valentin Walker lance le DJ Truck

DJ et beat maker, il propose une musique ambulante avec son Watt’s up truck.

Avec la crise sanitaire, Valentin Walker a vu la musique bloquée, les lieux de diffusion fermés, et senti un désir profond de se retrouver pour danser et écouter de la musique ignoré. « J’ai voulu trouver quelque chose pour se renouveler, ouvrir la musique sans la contrainte des murs. De plus, quand la musique s’est rouverte, ça a été un vrai blocage car tout le monde voulait diffuser en même temps », explique le jeune artiste.

Ingénieux, il imagine une parade : « J’ai trouvé une caravane de 1969, adapté à un food-truck. La carrosserie est belle, j’ai aménagé l’intérieur en bois pour y poser le platine vinyl et j’ai ajouté deux enceintes en extérieur...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 28 janvier 2022