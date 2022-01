David Guillemenet, l’astrophotographie dans la peau

Le Crestois capte les images du ciel pour en rendre plus beau le tableau. Il expose à Crest.

David Guillemenet expose ses photos « stratosphériques » au Lagardère, 33 rue de la République, à Crest, depuis le 16 janvier et jusqu’à la fin de l’été. Il voue une vraie passion à la photo, la macro, l’astrophotographie, c’est presque cosmique. Il ne recule devant rien, même s’il doit prendre six-cents photos pour n’en garder qu’une seule. Alors que l’orage s’abat sur Crest le 26 septembre, il gare sa voiture, coffre ouvert, au rond-point de Saint-Louis, branche et connecte son téléphone, qui détecte les impacts du tonnerre, à son appareil photo, coincé entre les jambes en attendant qu’il se déclenche. Les éclairs traversent le ciel, découpent la ville et illuminent de leurs éclats la Tour qui reste perchée au-dessus de la cité des Arnaud.

Avec des technologies modernes, il s’amuse à superposer les images qu’il a captées pour en faire un tableau qui « capture des moments que tout le monde ne voit pas », explique ce passionné. Cette soirée orageuse lui a donné une multitude d’images. Il se promène ainsi entre ses heures de travail de veilleur de nuit à l’Amape (maison d’accueil protestante pour enfants à Crest) et ses promenades à travers une météo capricieuse.

Le ciel lui offre des couleurs, des mouvements et des lumières avec lesquels il joue. Lors d’une randonnée au col de la Croix, au-dessus d’Escoulin, il voit la brume descendre du plateau d’Ambel au moment où le soleil s’efface doucement.

Le premier plan de ce tableau est réel ; le soleil et le ciel se mélangent, et il a même la possibilité d’y prendre une étoile filante. Au final, imaginons de nombreux calques posés les uns sur les autres et l’image finale apparaît avec la transparence de tous. Il aura quand même fallu quatre-vingts photos ! « C’est un lieu qui n’existe pas mais il nous parle et laisse libre cours à l’imagination », raconte David. Sept photos sont ainsi soigneusement installées sur les murs du Lagardère, toutes au format 30x45 cm. Vous l’aurez compris, ce photographe aime jouer avec la nature et les phénomènes météorologiques. Et il n’a pas fini de surprendre !

Il pense déjà à faire des macrophotos de l’iris oculaire. C’est le projet de David Guillemenet : « L’iris de l’oeil est un paysage à lui tout seul. J’aimerais prendre de très, très gros plans de l’iris et les imprimer à taille humaine pour que le visiteur plonge dans le regard. J’aimerais que les gens voient le paysage de l’iris dans lequel je vais mixer les lumières, les techniques et les sujets pour faire co-exister la macro et l’astro ». On a hâte de découvrir ce nouveau projet !

Corinne Lodier

Plus d’infos : Page Facebook Altitudimages

Article publié dans Le Crestois du 21 janvier 2022