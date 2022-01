L’art du vitrail

Sergey Grigoryev modernise le travail du vitrail en mariant les techniques anciennes et contemporaines.

C’est une maison perchée sur les hauteurs de Piégros-la-Clastre qui héberge l’atelier du vitrailliste Sergey Grigoryev. Il profite ainsi de la sérénité des lieux pour inventer encore et toujours de nouvelles créations inattendues et/ou traditionnelles. Sur la table de travail, des tessons de bouteilles attendent l’inspiration de l’artiste. Les fils de plomb et d’étain sont sagement enroulés sur eux-mêmes et patientent avant de se marier entre deux morceaux de verre.

Sergey cherche à mettre en valeur des techniques différentes et à recycler les bouteilles en verre de toutes les couleurs. Les bougeoirs sont visiblement le produit qui correspond le mieux. Il renverse la bouteille pour se servir du goulot, il découpe soigneusement le cul de bouteille pour recevoir une bougie ou un cierge… et les morceaux restant sont collés autour, formant une fleur pour laisser passer la lumière et danser la flamme. Un photophore artistique. Chaque pièce est unique et adaptée à la demande...

Article publié dans Le Crestois du 14 janvier 2022