Vendredi 14 janvier 2022 à 20h30 au Temple de Saillans, un clown va vous emporter dans un tourbillon de poésie.

L’association saillansonne Faubourg 26 a décidé d’ouvrir l’année 2022 dans la joie et la bonne humeur et vous attend au Temple de Saillans le 14 janvier pour Aïe Love You. C’est le nouveau pétillement amoureux de Clarck !

Ce spectacle est proposé par le Théâtre du poisson lune, le repaire du clown Clark, situé en pleine campagne dans les belles collines du Roannais, entouré de chevaux.

Comme une leçon de choses sur les sentiments, le coeur et nos petites trivialités, Aïe Love You est un jaillissement de paroles tendres, légères, piquantes, brûlantes, troublantes et charmantes. Le verbe du clown est un peu brouillon ; alors les mots des poètes deviennent un écrin pour ses maux d’amour. Clarck est tour à tour conteur, séducteur, professeur, joueur, hâbleur, rêveur. Il n’est ni modeste ni naïf et il en connaît un rayon ! Il nous raconte tous les états du coeur en fugue jusqu’au questionnement suprême : aimer, ça fait comment ?

Ça bouillonne, ça gratouille, ça chatouille, ça cajole, ça console, ça fait rire ? Ça fait du bien !

« Aïe love you est un spectacle hilarant, poétique, insolite. Une pêche d’enfer, ce clown ! » (Le journal de Saône et Loire, F.Croze - 09/09/20) ; « Clarck, jeune clown effronté, a emporté le public dans un tourbillon de poésie. » (Le Bien Public – Karina Bruyns, 24/07/20).

11, Faubourg du Temple - 26340 Saillans

Réservation au 04 75 22 31 71

Article publié dans Le Crestois du 7 janvier 2022