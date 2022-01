Jeudi 13 janvier à 20h à Montmeyran, une pièce de théâtre qui parle de désir, de solitude, de genre et de différence sexuelle.

Avec Tabataba, la mise en scène du texte de Bernard-Marie Koltès, Stanislas Nordey posait en 1992 les bases d’un théâtre nomade, ouvert à la cité et à sa pluralité. Trente ans après, l’artiste reprend cette pièce culte dans le cadre de la Comédie itinérante.

Dans la ville de Tabataba, au seuil de la nuit, une soeur, un frère et une moto. La soeur exhorte son frère à sortir « boire des bières et baiser des filles » au lieu de rester seul à nettoyer obsessionnellement sa moto. Mais celui-ci, entêté, ne veut pas. S’ensuit un dialogue de voix opposées et de positions contraires.

Koltès offre une forme brève qui condense à merveille l’art d’une parole qui mêle douceur lyrique et ténacité argumentative. Selon lui, « un vrai dialogue est toujours une argumentation, comme en faisaient les philosophes, mais détournée ».

La forme-tirade, tendue et ample, est portée par des personnages « dévorés de l’intérieur » selon les mots employés par Stanislas Nordey au moment où il créé le texte, en 1992 au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Il choisit aujourd’hui de se confronter à nouveau à ce texte, aussi noué que mystérieux, qui parle en filigrane de désir, de solitude, de genre et de différence sexuelle.

Les acteurs sont issus du programme Ier Acte, initié par Stanislas Nordey en 2014 avec ses partenaires des Fondations Edmond de Rothschild et de la Fondation SNCF afin de promouvoir une plus grande diversité sur les plateaux de théâtre. En 2020, le TNS, avec le soutien de la Fondation SNCF, prolonge ce geste et s’engage dans la création de formes professionnelles itinérantes. Tabataba est l’une d’entre elles.

Montmeyran, Salle Maurice Pollet, à 20h

Article publié dans Le Crestois du 7 janvier 2022