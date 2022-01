Le monde de la Bande Dessinée se porte bien et le cru 2021 fut excellent en qualité mais alors là, : coup de coeur !

Le graphisme de Léonard Chemineau est superbe, le scénario de Wilfrid Lupano bien rythmé, les dialogues sont savoureux et l’histoire est passionnante. Elle vous transporte en 976 dans le Califat musulman de Cordoue qui contrôle tout le sud de l’Espagne. Des califes éclairés, cultivés et tolérants y règnent en paix jusqu’à l’arrivée du vizir intégriste al-Mansur qui décide de montrer son pouvoir et ses convictions religieuses en brûlant l’ensemble des livres de la prodigieuse et immense bibliothèque de Cordoue pour n’y conserver que le Coran.

C’est plus que n’en peut supporter Tarid le bibliothécaire qui décide, avec son élève la jeune esclave noire Lubna, de fuir le tyran en emportant les livres les plus importants à ses yeux. Marwan, un petit escroc au grand coeur, leur fournira, malgré lui, la mule nécessaire au déménagement. Pauvre bête, obstinée et mutine, transformée en bibliomule (ancêtre du bibliobus?) dont les pérégrinations sont désopilantes mais aussi philosophiques.

Que peut la culture face à l’intolérance, à l’intégrisme, au racisme et au machisme ? Quel est le pouvoir des livres face à l’obscurantisme ? Vastes questions traitées ici avec humour et finesse. Ce « pavé » de 260 pages, qui finit curieusement à notre époque, est un vrai plaisir de lecture et d’intelligence.

La bibliomule de Cordoue de Lupano et Chemineau

(Ed. Dargaud, 35 € mais 260 pages)

Bernard Foray-Roux



Illustration : © Editions Dargaud

Article publié dans Le Crestois du 24 décembre 2021