Chanvriers, les cultivateurs du futur ?

Tout est bon dans le chanvre. De la pâte à papier pour sauver nos forêts aux bio-carburants en passant par la pharmacopée...

Michael arrive du Sud de la France avec une expérience de culture de plantes aromatiques et une passion pour le jasmin. Romain, boulanger de son état, est bien implanté en Drôme et n’a qu’une envie : changer de métier.

Le cheminement de leurs rêves, de leurs idéaux et le mélange de leurs savoir-faire aboutit finalement à la culture biologique du chanvre, cette matière noble qui peut aider à sortir des énergies fossiles. Ils ont alors passé une année à la recherche d’un terrain et, surtout, se sont formés et informés auprès d’autres agriculteurs.

Avec Francis et Nathalie de la Ferme du Faucon, à Bouvières, ils ont étudié à fond la faisabilité de leur projet. Car, pour cultiver le chanvre, la législation est très stricte...

Article publié dans Le Crestois du 24 décembre 2021