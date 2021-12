François Morel ou la passion de l’appeau naturaliste

Perché à Beaumont-en-Diois, François Morel cultive l’art de l’appeau. Un pur produit drômois, unique en France...

François Morel est un sacré personnage. Non, non pas l’humoriste. Un autre François Morel, l’homme aux appeaux. À 69 ans, il est à la tête de la société Quelle est belle company (QBC, attention au jeu de mots) depuis plus de quarante ans.

Il confectionne, dans son village de Beaumont-en-Diois, des appeaux pour oiseaux - des « instruments scientifiques » - qu’il commercialise dans le monde entier, ce qui fait de lui un ovni dans la profession. Car attention, pas question pour cet amoureux de la nature « qui a toujours voulu parler aux oiseaux » d’utiliser ses appeaux pour la chasse, à laquelle il s’oppose avec virulence. Son premier appeau ? Volé à un chasseur !

Client du Crestois depuis les années 1970 pour habiller le fond de ses boîtes, il y a également fait imprimer le Guide des appeaux, référence en la matière. Il a d’ailleurs gardé dans son bureau une photo de son grand ami Claude Bourde, ancien directeur de l’imprimerie et de cet hebdomadaire plus que centenaire.

Nous lui consacrons aujourd’hui une interview pour revenir sur l’histoire de cette passion originale et de son savoir-faire, avec tout l’humour qui le caractérise. Et qui vous donnera, qui sait, envie de vous mettre, vous aussi, à parler aux oiseaux...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou Un entretien réservé aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 décembre 2021