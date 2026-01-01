Une résistante fameuse sortie de l'oubli

La Drômoise Yvonne Oddon a enfin droit à une biographie.

Combien de fois est-ce que semblable histoire est arrivée ? Combien de fois est-il arrivé que, dans telle ou telle région, on célèbre celui-ci ou celle-là parce qu’il s’est manifesté sur le petit territoire en question, mais qu’on l’oublie absolument dès qu’il agit ailleurs ? Voici l’énergique inconnue qu’était Yvonne Oddon, magnifique résistante qui pourtant est bien de chez nous, native exactement de Menglon. Elle fut l’âme du réseau du musée de l’Homme, à Paris.

Nous connaissons ici Paul Pons, Henri Morin, Charles Chapoutat, Georges Brentrup. Forcément ! Ils se sont battus ici. Mais Yvonne Oddon, non. Et pourtant...

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Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026