Rencontre-discussion : vendredi 9 octobre à 19h, Élodie Potente présente son livre à la librairie La Balançoire.

Les mots qui disqualifient les habitant·es des ruralités font souvent écho à ceux qui visent les personnes LGBTQ+ : caricatures méprisantes, assignations étouffantes, même volonté de tenir à distance.

Élodie Potente, journaliste indépendante installée dans les Pyrénées, est allée à la rencontre de celles et ceux qui vivent à l’intersection de ces deux mondes. Dans des villages, des bourgs, des vallées ou des territoires dits périphériques, leurs récits fissurent l’idée d’une ville émancipatrice et d’une campagne condamnée à l’hétéronormativité.

À rebours des clichés sur des ruralités forcément réactionnaires ou désertées, le livre Fiertés des champs, Habiter, résister et aimer loin des métropoles, raconte des résistances, des solidarités et des inventions collectives. Il donne voix à des existences invisibilisées et dessine une autre géographie politique où les campagnes ne sont plus des marges, mais des lieux depuis lesquels penser autrement les luttes, le vivre- ensemble et les manières de faire société.

Vendredi 9 octobre à 19h, à la librairie La Balançoire.

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026