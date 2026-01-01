Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

Une conférence gesticulée, jeudi 15 octobre à 18h45 à la Colline, à Montoison. Un spectacle suivi d'un repas partagé.

À travers nos trois parcours de vie où s’entremêlent paysannerie, théâtre, sport, cinéma et militantisme, nous explorons la filière de l’alimentation. Que ce soit dans la production, la transformation, la distribution ou même l’accès à l’alimentation, le système repose sur des rapports de domination vis-à-vis des classes les plus pauvres, des femmes, des personnes racisé·es et sans papiers...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU