Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

Une conférence gesticulée, jeudi 15 octobre à 18h45 à la Colline, à Montoison. Un spectacle suivi d'un repas partagé.

À travers nos trois parcours de vie où s’entremêlent paysannerie, théâtre, sport, cinéma et militantisme, nous explorons la filière de l’alimentation. Que ce soit dans la production, la transformation, la distribution ou même l’accès à l’alimentation, le système repose sur des rapports de domination vis-à-vis des classes les plus pauvres, des femmes, des personnes racisé·es et sans papiers...

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Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026