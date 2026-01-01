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Les Journées nationales des artistes

Du 2 au 4 octobre, les artistes ouvrent leurs portes.

Le premier week-end d’octobre, les Journées nationales des artistes (JNA), dédiées aux arts graphiques et plastiques, invitent à la rencontre entre le public et les artistes. Gratuites et ouvertes à tous, elles se déroulent partout en France. Vous trouverez ci-dessous l’adresse et les horaires d’ouverture d’ateliers d’artistes du secteur...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026

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