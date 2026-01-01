Pour l'amour de la musique

L'Hicam fête ses soixante ans, samedi 10 octobre à Montoison.

L’Hicam est une salle discrète à la sortie de Montoison, avec une lyre en métal décorant la façade. Elle est connue depuis plus de vingt ans pour accueillir de belles soirées musicales grâce à l’engagement bénévole de musicien·es de la vallée. Mais son histoire a commencé bien avant...

L’Harmonie intercommunale des amis de la musique (Hicam) est née en 1966 de l’envie de quelques musiciens de jouer ensemble dans les villages alentour. En 1969, l’harmonie achète un petit terrain, en empruntant à ses membres et chacun met la main à la pâte pour construire une salle de répétitions pour l’harmonie.

Dans les années 1970 et 1980, c’est l’âge d’or...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026