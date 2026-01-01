À Eurre, une fête de l’écologie entre échanges et convivialité

Les Écologistes Drôme organisent une fête de l’écologie à la salle des fêtes d’Eurre, le 3 octobre, à partir de 13h30.

Au programme de cette journée ouverte à tous : des temps de réflexion sur des sujets de société, suivis d’une soirée festive. Des associations locales présenteront leurs activités.

L’après-midi débutera à 14h avec une table ronde intitulée Se sentir en sécurité, de quoi parle-t-on vraiment ?...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026