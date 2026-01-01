Festiwild, pour réconcilier l’humain et la nature
Festival, du 9 au 11 octobre à l'ancien monastère de Sainte-Croix.
Le mois de septembre se termine... Et si vous vous offriez trois jours pour retrouver le lien avec le vivant, le sauvage ? Les 9, 10 et 11 octobre, Festiwild investit l’Ancien monastère de Sainte-Croix pour sa cinquième édition. Trois jours pour explorer une question essentielle : comment réconcilier l’humain et la nature ?
Ici, pas de parcours balisé ni de discours tout faits. On vient écouter une forêt, suivre les traces d’un lynx, regarder autrement une rivière...
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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026