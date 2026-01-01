Sentiers #5, parcours créatif

Partez à la découverte de lieux de création à Crest, samedi 26 et dimanche 27 septembre.

Dans un sentier qui relie les lieux de création de Crest, nous avons le plaisir d’allier nos différences pour rendre visible la diversité de nos mondes et de nos recherches créatives bien vivantes. Vous pourrez rencontrer des artistes-artisans dans leurs ateliers, des galeries, une ancienne usine et un parc.

Nous avons choisi une échelle locale, pour prendre le temps de venir à pied, arpenter, explorer, sentir, toucher, se laisser toucher et écouter résonner en soi des échos inattendus...

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Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026