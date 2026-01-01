La Baume du tigre, troisième édition

Le festival à ne pas manquer, le 3 octobre à La Baume-Cornillane.

C’est la troisième édition du festival doux et sauvage, à l’initiative de Christian Nury, Balmois et comédien de la compagnie des Frères Duchoc. Hélène Marseille se rappelle : « On a pris conscience que dans ce village il y avait plein d’artistes, et on s’est dit : et si on faisait quelque chose qui nous fasse plaisir ? » Et c’était parti, une équipe de neuf voisins du cœur de village a inventé ce festival de début d’automne qui a tout de suite trouvé son public.

Les propositions spectaculaires viennent surtout « du coin », pour mettre en valeur les artistes locaux...

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Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026