Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

La Baume du tigre, troisième édition

Le festival à ne pas manquer, le 3 octobre à La Baume-Cornillane.

C’est la troisième édition du festival doux et sauvage, à l’initiative de Christian Nury, Balmois et comédien de la compagnie des Frères Duchoc. Hélène Marseille se rappelle : « On a pris conscience que dans ce village il y avait plein d’artistes, et on s’est dit : et si on faisait quelque chose qui nous fasse plaisir ? » Et c’était parti, une équipe de neuf voisins du cœur de village a inventé ce festival de début d’automne qui a tout de suite trouvé son public.

Les propositions spectaculaires viennent surtout « du coin », pour mettre en valeur les artistes locaux...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU