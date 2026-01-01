Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026

Samedi 19 et dimanche 20 septembre dans toute la vallée.

Le grand rendez-vous annuel des Françaises et des Français avec leur patrimoine se déroulera bien les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Le temps d’un week-end, propriétaires publics et privés de monuments historiques, membres d’associations de protection et de valorisation du patrimoine… se mobiliseront pour accueillir les visiteur·euse·s.

Petit tour non exhaustif des rendez-vous dans notre vallée...

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Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2026

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