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Dans l’univers de la plasticienne Marie Denis

L'exposition Mes verdures, à découvrir à l’Auberge des dauphins, à Saoû, jusqu’au 1er novembre.

Voilà une exposition qu’il faut s’empresser d’aller visiter ! D’abord parce que l’ensemble de l’œuvre de Marie Denis mérite d’être découvert pour sa créativité et son talent. Ensuite parce que c’est une rencontre qui demande à revenir au moins une fois, tant il y a de facettes à explorer et à savourer. Enfin parce que, l’Auberge des dauphins, maison de site de la forêt de Saoû, se mettant bientôt en sommeil, nous n’avons que jusqu’au 1er novembre pour nous y rendre.

Celles et ceux qui ont eu la chance de rencontrer l’artiste, originaire de Bourg-Saint-Andéol, le jour du vernissage ne sont pas prêts d’oublier ces instants magiques...

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Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2026

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