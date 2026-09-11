La saint-fé revient !

La traditionnelle fête patronale se déroulera du 18 au 21 septembre.

C’était LE rendez-vous du vendredi soir lors de la traditionnelle fête de la Saint-Ferréol : le feu d’artifice tiré depuis la Tour de Crest. La mairie a décidé cette année de l’annuler « en solidarité avec les pompiers et en raison de l’état de sécheresse ». Il sera reprogrammé dans le cadre des festivités de fin d’année. Pas d’animation particulière n’a donc été prévue pour le remplacer.

Cela n’empêchera pas la ville de profiter de trois jours de fête, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre. Voilà le programme...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026